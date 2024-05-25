Cemiyet hayatını buluşturan turnuva

Tenis severler önceki gün Levent'te düzenlenen turnuvaya katıldı. Altı gün süren turnuvada farklı kategorilerde yüzlerce maç sonrası ödüller sahiplerini buldu. Ödüller ünlü manken Rüya Coric sunumu ile dağıtılırken misafirlere kokteyller ve yemekler ikram edildi. Ödül töreni öncesi konuşma yapan Salih Umut Üngör "Her sene düzenlediğimiz bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ederiz, ödül alanları da tebrik ederim" dedi. Tohum Otizm Vakfına desteklerinden dolayı da Salih Umut Üngör'e plaket verildi. Etkinliğe Aslı Şirin, Mete Kuseyri ve Elif-Arcan Kemahlı gibi isimler katıldı.