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Giriş Tarihi: 31.12.2024

‘Cerkutay’dan eşine sürpriz doğum günü

‘Cerkutay’dan eşine sürpriz doğum günü

'Kuruluş Osman'da 'Cerkutay'ı oynayan Çağrı Şensoy, hamile eşi Buse Arslan için doğum günü kutlaması düzenledi. 2024 yılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Arslan, "Güzel bir haber aldık, 2024'ün sonuna damga vurduk.

Öncesini unuttum diyebilirim" diyerek mutlu bir yıl geçirdiğini belirtti. Muhabirlerin, "Çağrı Bey'in seti çok yoğun, hamilelik sürecinde yeterince yanınızda oluyor mu?" sorusuna Çağrı Şensoy araya girerek esprili bir cevap verdi: "Askeriz abi, öyle bir şey yok. Görevimin başındayım ben. Çok sakin bir hamilelik geçiriyor eşim, zaten beni yormuyor sağ olsun."

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‘Cerkutay’dan eşine sürpriz doğum günü
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