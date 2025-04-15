‘Ceylan ile Ferhat yaralarını birlikte sarabilir’

atv'nin yayınlanan ilk iki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi 'Sustalı Ceylan'da Ceylan'ı oynayan Sümeyye Aydoğan, karakterini anlattı.

'BİRBİRİMİZİ KOLLUYORUZ'

"Dizimiz çok sevildi, çok mutluyum, çok gururluyum. Yol arkadaşlarımla çıkan işten inanılmaz gurur duyuyoruz ve heyecanımızı izleyicimizle paylaşıyoruz" diyen oyuncu, genç yaşta bir anneyi canlandırmasıyla ilgili şunları söyledi: "Anne rolünde çok zorlanmadım. Doğurmadan da anne olabiliyorsun, buna inananlardanım. Sevginin gücü çok büyük. Oğlum Yusuf'u oynayan Doruk'la da çok güzel bir bağımız oldu. İnanılmaz bir çocuk..." Keyifli bir set ortamında çalıştıklarını ifade eden Aydoğan, "Sette çok eğleniyoruz. Birbirimizi kolluyoruz, saygı duyuyoruz. Burak'la oynamak yüzme bilmiyorken bir havuzun içinde can simidiyle güvende hissetmek gibi benim için. Ona çok güveniyorum. Ferhat ile Ceylan'ın aralarında bir ilişki olursa birbirlerinin yaralarını derinden saracaklarına inanıyorum" dedi. Karakteriyle ilgili sürprizlerin yaşanacağını söyleyen Sümeyye Aydoğan, "Beklenmeyen anlarda beklenmeyen kişilere çok güzel savaşlar başlatacağım" diyerek izleyicilere önümüzdeki bölümlerle ilgili tüyo verdi.