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Giriş Tarihi: 7.08.2026

‘Çocuğum müziğe karşı ilgili ve yetenekli’

‘Çocuğum müziğe karşı ilgili ve yetenekli’
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Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, İstanbul Festivali kapsamında önceki akşam Yenikapı'da sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bedavacı, "Büyük bir kalabalık ile buluşacağız. Festival tadında bir gece olacak. Aramızdaki bağ kuvvetleniyor, bizim şarkımızda hissedilen şeyler bu konserler ile pekiştiriliyor. Şarkılar birlikte söylenince değerli" dedi.

'ÜNİVERSİTELİ OLDU'
Özel hayatına dair de konuşan şarkıcı, kızıyla ilgili heyecanını paylaştı: "Kızımın lisesi bitti. Üniversitesi başlayacak. Konservatuar okuyacak. Biz de sık sık onu ziyarete gideceğiz. Onunla birlikte gideceğiz ancak sonra biz eşimle döneceğiz. Çok yetenekli bir çocuğum var, müziğe de fazla yeteneği var. Ancak karar onun. Kendisi seçecek."
Sosyal medyanın müzik sektöründeki etkisine de değinen Bedavacı, "Sosyal medyanın iyi olduğu bu dönemde şarkı iyiyse yürüyor. Çok beğendiğimiz bir şarkı bazen tutmayabiliyor ama sosyal medyanın böyle etkisi varken iyi şarkı tutar" dedi.

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#ÖZCAN DENİZ

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‘Çocuğum müziğe karşı ilgili ve yetenekli’
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