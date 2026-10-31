Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Dünyaca ünlü aktris Halle Berry ile eski eşi Olivier Martinez arasındaki velayet savaşı, Los Angeles mahkemesinde görülen son duruşmayla yepyeni ve bir o kadar da gergin bir boyuta taşındı. 2015 yılında yollarını ayıran ve ancak sekiz yıllık çetin bir hukuk mücadelesinin ardından 2023 yılında boşanma süreçlerini resmen tamamlayabilen ünlü çiftin arasındaki sular bir türlü durulmuyor.