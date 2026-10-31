Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Dünyaca ünlü aktris Halle Berry ile eski eşi Olivier Martinez arasındaki velayet savaşı, Los Angeles mahkemesinde görülen son duruşmayla yepyeni ve bir o kadar da gergin bir boyuta taşındı. 2015 yılında yollarını ayıran ve ancak sekiz yıllık çetin bir hukuk mücadelesinin ardından 2023 yılında boşanma süreçlerini resmen tamamlayabilen ünlü çiftin arasındaki sular bir türlü durulmuyor.
L.A. Superior Court Yargıcı Shelley Kaufman tarafından perşembe günü verilen karara göre, 13 yaşındaki oğulları Maceo'nun birincil fiziksel velayeti, ileri bir tarihte yapılacak olan bir sonraki duruşmaya kadar baba Olivier Martinez'de kalmaya devam edecek.
Berry ise hakkındaki tüm bu korkunç iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, 2023 yılında boşanma kesinleştiğinde sahip oldukları yüzde 50-50 ortak velayet anlaşmasının yeniden tesis edilmesini talep ediyordu.
Mahkeme, Berry'nin ortak velayet talebini şimdilik reddederek çocuğun fiziksel velayetini geçici süreliğine babada bıraksa da, ünlü oyuncuya derin bir nefes aldıran başka kritik bir karara daha imza attı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI İPTAL EDİLDİ, YÜZLER GÜLDÜ
Her ne kadar oğlunun fiziksel velayetini şimdilik eski eşine kaptırmış olsa da Halle Berry'nin mahkeme çıkışındaki rahat tavırları ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Yargıç Kaufman, Martinez'in Berry'ye yönelik aile içi şiddet uzaklaştırma kararı talebini reddederek, daha önce verilmiş olan geçici uzaklaştırma kararını da fiilen iptal etti.
Orijinal velayet anlaşmasına dönme teklifini kaybetmesine rağmen, nişanlısı Van Hunt ile mahkeme salonundan ayrılırken oldukça keyifli görünen 60 yaşındaki oyuncu, magazin kameralarına yansıyan görüntülerde neşe içinde gülümsedi. Hatta Amerikan basınında yer alan bir videoda, ünlü yıldızın nişanlısına "Nasıl kutlama yapacağız?" diye sorduğu bile duyuldu.
GÖZLER GELECEK AYKİ DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ
Halle Berry'nin başarılı avukatı Marina Beck, basına yaptığı açıklamada, "Mahkemenin geçici uzaklaştırma kararını iptal etmesinden dolayı son derece memnunuz" diyerek müvekkilinin her zaman ailesinin iyiliğine ve huzuruna odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.
Öte yandan Berry, mahkemenin aldığı bu son kararla birlikte ortak yasal velayeti ve Maceo'yu ilgilendiren eğitim ve sağlık gibi kritik kararlardaki anlaşmazlıklarda "son sözü söyleme" hakkını elinde tutmaya devam ediyor.
Davaya bakan hakim, her iki tarafı da derinden etkileyen bu karmaşık velayet düzenlemesini önümüzdeki ay yapılacak yeni duruşmada tekrar masaya yatırıp gözden geçirecek. Hollywood kulisleri şimdi, önümüzdeki ay çıkacak kararın Halle Berry'nin annelik mücadelesini nasıl şekillendireceğini büyük bir merakla bekliyor.