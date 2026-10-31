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Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:34 Son Güncelleme: 31.10.2026 14:37

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry'nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Halle Berry'nin velayet savaşında aldığı ağır yenilgi Hollywood gündemine adeta bomba gibi düştü! Eski eşi Olivier Martinez ile 13 yaşındaki oğulları için yıllardır süren çekişmeli davada çıkan karar herkesi şoke etti. İşte ünlü yıldızı "çocuk istismarı" suçlamasıyla karşı karşıya bırakan o olaylı mahkeme kararının akıllara durgunluk veren perde arkası...

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Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!
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Dünyaca ünlü aktris Halle Berry ile eski eşi Olivier Martinez arasındaki velayet savaşı, Los Angeles mahkemesinde görülen son duruşmayla yepyeni ve bir o kadar da gergin bir boyuta taşındı. 2015 yılında yollarını ayıran ve ancak sekiz yıllık çetin bir hukuk mücadelesinin ardından 2023 yılında boşanma süreçlerini resmen tamamlayabilen ünlü çiftin arasındaki sular bir türlü durulmuyor.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

L.A. Superior Court Yargıcı Shelley Kaufman tarafından perşembe günü verilen karara göre, 13 yaşındaki oğulları Maceo'nun birincil fiziksel velayeti, ileri bir tarihte yapılacak olan bir sonraki duruşmaya kadar baba Olivier Martinez'de kalmaya devam edecek.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Geçtiğimiz ay Martinez'in, eski eşi Halle Berry'yi oğullarına yönelik "çocuk istismarı" ile suçlaması magazin dünyasında deprem etkisi yaratmıştı. Bu ağır suçlamaların üzerine mahkeme, babaya birincil velayet ve Berry'ye karşı geçici uzaklaştırma kararı vermişti.

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Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Berry ise hakkındaki tüm bu korkunç iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, 2023 yılında boşanma kesinleştiğinde sahip oldukları yüzde 50-50 ortak velayet anlaşmasının yeniden tesis edilmesini talep ediyordu.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Mahkeme, Berry'nin ortak velayet talebini şimdilik reddederek çocuğun fiziksel velayetini geçici süreliğine babada bıraksa da, ünlü oyuncuya derin bir nefes aldıran başka kritik bir karara daha imza attı.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

UZAKLAŞTIRMA KARARI İPTAL EDİLDİ, YÜZLER GÜLDÜ

Her ne kadar oğlunun fiziksel velayetini şimdilik eski eşine kaptırmış olsa da Halle Berry'nin mahkeme çıkışındaki rahat tavırları ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Yargıç Kaufman, Martinez'in Berry'ye yönelik aile içi şiddet uzaklaştırma kararı talebini reddederek, daha önce verilmiş olan geçici uzaklaştırma kararını da fiilen iptal etti.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Orijinal velayet anlaşmasına dönme teklifini kaybetmesine rağmen, nişanlısı Van Hunt ile mahkeme salonundan ayrılırken oldukça keyifli görünen 60 yaşındaki oyuncu, magazin kameralarına yansıyan görüntülerde neşe içinde gülümsedi. Hatta Amerikan basınında yer alan bir videoda, ünlü yıldızın nişanlısına "Nasıl kutlama yapacağız?" diye sorduğu bile duyuldu.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

GÖZLER GELECEK AYKİ DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ

Halle Berry'nin başarılı avukatı Marina Beck, basına yaptığı açıklamada, "Mahkemenin geçici uzaklaştırma kararını iptal etmesinden dolayı son derece memnunuz" diyerek müvekkilinin her zaman ailesinin iyiliğine ve huzuruna odaklanmaya devam edeceğini vurguladı.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Öte yandan Berry, mahkemenin aldığı bu son kararla birlikte ortak yasal velayeti ve Maceo'yu ilgilendiren eğitim ve sağlık gibi kritik kararlardaki anlaşmazlıklarda "son sözü söyleme" hakkını elinde tutmaya devam ediyor.

Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry’nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!

Davaya bakan hakim, her iki tarafı da derinden etkileyen bu karmaşık velayet düzenlemesini önümüzdeki ay yapılacak yeni duruşmada tekrar masaya yatırıp gözden geçirecek. Hollywood kulisleri şimdi, önümüzdeki ay çıkacak kararın Halle Berry'nin annelik mücadelesini nasıl şekillendireceğini büyük bir merakla bekliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Çocuğunu kaybetti ama kutlama yaptı! Halle Berry'nin mahkeme çıkışı görüntüleri şoke etti!
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