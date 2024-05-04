Çocuk düşününce sizlerle paylaşırız

Milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu eşi Ebru Şahin uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı. Soruları yanıtlayan Ebru Şahin, sık sık Amerika ve Türkiye arasında gidip gelmesiyle ilgili, "İki tarafta da sevdiğim şeyler olunca zor olmuyor. ABD'ye yerleşemem için de mesleği bırakmam gerekir. O yüzden oraya yerleşmem" dedi. Cedi Osman ve Ebru Şahin, "Çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna ise "Sık sık bu yönde haberler çıkıyor ama böyle bir şey yok. Olursa önce çevremizle sonra mecburen sizlerle paylaşırız" diyerek güldüler.