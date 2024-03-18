Çocuk yıldız Batuhan Berkay Göksu’dan gelen acı haber yıktı! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti!

"Seni Yaşatacağım" ve "Baldız Geliyorum Demez" gibi dizilerinde rol alan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti. Seni Yaşatacağım dizisinde "Can" karakterine hayat veren Göksu, 1 aydır süren kanser tedavisi sırasında 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.