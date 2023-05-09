‘Çocuklar babalarını görebilir’

Oyuncu Wilma Elles geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda Mehtap Yakut'un düzenlediği davete katıldı. Geçtiğimiz aylarda ikizlerinin babası Kerem Göğüş'ün, çocuklarını göstermediği iddiasıyla dava açtığı Elles, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elles, "Mutluluğumun nedeni kesinlikle çalışmam. Çok mutluyum" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Nazardan çok korktuğum için çoğu gelen teklifleri çevreme söylemiyorum. Birçok teklif var ve değerlendiriyorum. Çocuklar 8 yaşına girdi. Çok güzel yıllarım geçiyor onlarla. Birlikte çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Babaları ile de görüşebilirler. Ben atalarını bilmelerini istiyorum."