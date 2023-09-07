Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Havuç' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'a katılan Furkan Kızılay, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi topluyor.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN HAVUÇ'U BÜYÜDÜ
Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay, büyüdü.
Hem yeni haliyle, hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son paylaşımıyla aşkını haykırdı.
İLK KEZ SEVGİLİSİYLE PAYLAŞIM YAPTI
Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı.