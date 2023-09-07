Haberler Günaydın Haberleri Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı!
Giriş Tarihi: 7.9.2023 20:26 Son Güncelleme: 7.9.2023 20:56

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Havuç’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay, sosyal medyayı sık kullanan isimlerden. Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay, büyüdü. Hem yeni haliyle, hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son paylaşımıyla aşkını haykırdı. İşte Furkan Kızılay’ın sevgilisiyle o pozu!

Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı!

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Havuç' rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Survivor'a katılan Furkan Kızılay, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi topluyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN HAVUÇ'U BÜYÜDÜ

Henüz çok küçükken ekranlarda boy gösteren Furkan Kızılay, büyüdü.

Hem yeni haliyle, hem de paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son paylaşımıyla aşkını haykırdı.

İLK KEZ SEVGİLİSİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü oyuncu sevgilisiyle bir de fotoğraf paylaştı.

"HEPSİNİN ANLATTIĞI FARKLI"

Kızılay paylaşımın altına ise, "Epic fail desen var, Dikkat eksikliği desen var, Romantiklik desen var, Sevgi desen var, 4 foto hepsinin anlattığı şey farklı" notunu ekledi.

AŞKINI HAYKIRDI!

Ünlü oyuncu bu paylaşımıyla da aşkını artık duyurmuş oldu. Aşkını haykıran ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

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Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı!
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