Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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HÜLYA Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar ' programında ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın 'ı ağırladı. Çocukluğunu kitaplar içinde geçirdiğini belirten Aydın, Zürih'te Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil ile çalışma sürecini ve şiirle musikiye olan tutkusunu anlattı. Yapay zekanın kontrolsüz gelişimine de dikkat çeken Aydın, "Çok acil önlem alınması lazım , çocuklar elle yazı yazmayı unuttu. Yazı yazmak beyindeki menteşelerin yağlanmasını artırır , acil uluslararası kontrol merkezleri kurulmalı . Çin 'de şu an yapay zeka orduları var, teknoloji kontrolden çıktı " diyerek uyarıda bulundu.