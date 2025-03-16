Çocuklardan Nihat Hoca’ya zor sorular

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun atv'de canlı yayınla ekrana gelen İftar programına önceki akşam çocuklar katıldı. İki küçük kardeş eline mikrofonu aldı. Önce 5 yaşındaki Elif, "Allah nerede yaşıyor?" diye sordu. Hatipoğlu, "Allah yerde, gökte, kalbimizde, her yerde yaşıyor" diye cevap verdi.Enes Talha'nın "Allah bizi neden iyilikle kötülük arasındaki seçime bıraktı?" sorusuna ise Hatipoğlu, şöyle yanıt verdi: "Allah insanı yarattı. 'İyiliği tercih ettiğinde büyük nimetler vereceğim, kötülüğü tercih edersen de bedelini ödersin' dedi. Bunların hepsini yaşamak, imtihan gerekiyordu."