‘Çocuklarıma anı olsun diye oynadım’

24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' filminin galası gerçekleşti. Geceye, filmin oyuncuları Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, Cenan Adıgüzel, Somer Sivrioğlu, Haldun Dormen ve Meral Çetinkaya katıldı. Engin Altan Düzyatan, "Mert benim çok eski arkadaşım. Bende her zaman kredisi vardır.

Aradı ve 'Böyle bir hikaye var' dedi. Çok güzel bir hikaye. Ekip de çok güzel. Açıkçası baba olduktan sonra, çocuklara hatıra kalsın diye bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Bu tamamen onlar için yapılmış bir iş" dedi. Pelin Karahan ise "Bana prenses olur musun?' dediler. Ben de kabul ettim. Bir masal kahramanını oynamak her oyuncuya kısmet olmaz. Çok keyifliydi" diye konuştu.