‘Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras’

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Sayışman, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki etkinliklere katılarak çevre farkındalığı çalışmalarına destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen ikili, "Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, yaşanabilir bir dünya. COP31 İklim Zirvesi'nde, hem birer ebeveyn hem de birey olarak doğaya ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzu bir kez daha hatırladık. Bu anlamlı buluşma ve kıymetli çalışmaları için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye gönülden teşekkür ederiz" dedi.

KUSURSUZ BİR ORGANİZASYON

Antalya'da düzenlenen COP31'de Sinan Akçıl da davetli olarak yer aldı. Akçıl, "Tebrik ediyorum emek veren herkesi. Gerçekten kusursuz olmuş. Biz bu işleri çok iyi yapıyoruz. Hem NATO, hem de COP31'de bunun en iyi örnekleri oldu. Bu sene çok iyi organizasyolar yaptık" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör