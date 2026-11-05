Çocuklarının geleceği için riske girmedi, doğru kararı verdi! Var Mısın Yok Musun’da kutudan çıkan rakam şaşırttı...

İlk üç turda 5.000.000 TL, 1.000.000 TL ve 2.000.000 TL'yi bulan Nuriye yarışmaya istediği gibi başlayamadı. Bankanın üçüncü tur sonundaki 140.000 TL'lik teklifini hayalleri için yetmeyeceğini söyleyerek reddetti. 4. tura 2 mavi kutu açtırarak güzel bir başlangıç yapsa da tekliften önceki kutuda son 5.000.000 TL'yi de bulduktan sonra büyük ödül hayaline veda ederek duygusal anlar yaşadı. Bankanın bu turdaki 140.000 TL'lik teklifini kabul etmedi ve yarışmaya devam etti.