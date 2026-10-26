Haberler Günaydın Haberleri Çocukluğumuzun unutulmaz karakterlerine ses vermişti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’la tanınan Eric Bauza’dan acı haber! 46 yaşında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.10.2026 13:14

Çocukluğumuzun unutulmaz karakterlerine ses vermişti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’la tanınan Eric Bauza’dan acı haber! 46 yaşında hayatını kaybetti

Bugs Bunny'den Daffy Duck'a, çocukluğumuzun en unutulmaz karakterlerine ses veren dünyaca ünlü isim evinde aniden hayatını kaybetti. 46 yaşında hayata veda eden ödüllü sanatçının ölüm nedeni adli tıp raporuyla ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Günaydın
Çocukluğumuzun unutulmaz karakterlerine ses vermişti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’la tanınan Eric Bauza’dan acı haber! 46 yaşında hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Dünyaca ünlü Looney Tunes dizisinin Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen karakterleri seslendiren Kanadalı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bauza'nın ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde evinde "aniden" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Variety dergisinin Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumunun kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Bauza, "hipertansif kardiyovasküler hastalık" sebebiyle yaşamını yitirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocukluğumuzun unutulmaz karakterlerine ses vermişti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’la tanınan Eric Bauza’dan acı haber! 46 yaşında hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA