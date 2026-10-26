Çocukluğumuzun unutulmaz karakterlerine ses vermişti! Bugs Bunny ve Daffy Duck’la tanınan Eric Bauza’dan acı haber! 46 yaşında hayatını kaybetti

Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör