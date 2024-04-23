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Giriş Tarihi: 24.4.2024

Çok büyük bayram bu bayram

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sanat dünyası tarafından coşkuyla kutlandı. Kimi ünlü paylaşım yaptı kimi ünlü ise hasta çocukları ziyaret ederek miniklerin yüzünü güldürdü

Çok büyük bayram bu bayram
Oğlu Karan'la 23 Nisan etkinliklerine katılan Fahriye Evcen, herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Oktay Kaynarca: "Bir ülkede Ulusal Egemenlik ile Çocuk Bayramı'nın birlikte kutlanması ne kadar manidar hiç düşündünüz mü? Bayramınız kutlu olsun!"



Çocukluk fotoğrafını paylaşan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, herkesin bayramını kutladı.





Alize Gördüm, Aybüke Pusat ve İlayda Çevik ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret edip hediye dağıttı.



İbrahim Tatlıses: "Beni takdirle ödüllendiren kızımla birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."
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Çok büyük bayram bu bayram
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