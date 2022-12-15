‘Çok iğneli işlemlerden tırsıyorum’

Ebru Şallı, önceki gün Etiler'deydi. Yeni yıl için alışverişe geldiğini söyleyen Şallı, estetik operasyonlar hakkında konuştu. Kadınların erkeklere göre acıya daha dayanıklı olduğunu söyleyen Şallı, "Çok iğneli işlemlerden biraz tırsıyorum ama. O yüzden olabildiğince az iğne kullanılan işlemler yaptırmaya çalışıyorum" dedi. Şallı, geçtiğimiz haftalarda eşi Uğur Akkuş'un çocuklarını görmek için kaçırdığı iddiaları hakkındaki sorulara yanıt vermek istemediğini belirterek, "Orada biz yoktuk. Haberim yok, ben de Uğur'dan öğreniyorum bazı şeyleri. Ben bir şey söylersem konu büyüyecek. Beni ilgilendirmiyor. Onun yaşadığı bir durum bu" dedi.