‘Cover fikri çocuklarıma ait’

Şarkıcı Seda Üren, 'Güle Güle Sana' şarkısını 24 yıl sonra yeniden yorumladı. Şarkının yeni versiyonunda ünlü rapçi Burak King ile düet yapan Üren şunları söyledi: "Hem kendimi hem de şarkımızı coverladım. Biliyorsunuz eski şarkıları coverlamak moda. Bu fikir çocuklarımdan çıktı. Biri 8 diğeri 10 yaşında ve 'Anne arkadaşlarım seni tanıyor ama şarkılarını dinlemiyor. Biraz daha bizim dinleyeceğimiz güncel şarkılar yap' dediler. Ben de onları dinledim." Sürekli kendisini yenilediğini belirten Üren, "Kendimizi tazelememiz gerekiyor. Zamana her zaman ayak uyduruyorum. O yüzden hep 27 yaşındayım" diye konuştu.