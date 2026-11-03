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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Cumhuriyetin 103’üncü yılı denizde kutlandı

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Cumhuriyetin 103’üncü yılı denizde kutlandı
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5 ülkeden 106 katılımcıyı 12 katamaranla buluşturan XO Catamaran Sailing Fethiye, Cumhuriyet'in 103. yılını Türk bayraklarıyla donatılmış bir filonun coşkulu seyriyle kutladı. XO Cape Arnna'nın ev sahipliğinde Fethiye ve Göcek'in koylarında başlayan etkinlik, spor ve sosyal buluşmalarla kıyıda devam eden etti.

Seyrin ikinci gününde Fethiye Körfezi ve Boncuklu Koyu'na açılan katılımcılar, ekim sonunda yazı yaşatan güneşli havada denizin keyfini çıkardı; gün batımı partisinde müzik ve eğlenceyle dostluklarını pekiştirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FETHİYE #GÖCEK
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Cumhuriyetin 103’üncü yılı denizde kutlandı
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