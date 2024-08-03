‘Cündübeyoğlu benim rol modelim’

Ebru Cündübeyoğlu'nun yeğeni Elif Ulutin, sadece benzerliğiyle değil, kariyer seçimleriyle de ilgi odağı oldu. Amerika'da 15 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Ulutin, çocukluk hayalini gerçekleştirerek oyunculuk dünyasına adım attı. Koç Üniversitesi'nde İşletme ve Psikoloji alanlarında çift ana dal mezunu olan 23 yaşındaki Ulutin, Ayşe Berkiş'ten oyunculuk eğitimi alıyor. "Çocukluğumdan beri oyunculuğa tutkulu olduğumu biliyordum, Türkiye'ye dönünce içimdeki oyunculuk tutkusu yeniden canlandı. Üniversitede iki yıl tiyatro eğitimi aldım. Onun projeleriyle büyüdüm. Onunla aynı projede yer almak en büyük hayalim" diye konuştu.