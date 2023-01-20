Curly Girl metodunu bir de benden okuyun

Son zamanlarda bana en çok sorulan Curly Girl metodu nedir? Kıvırcık ve dalgalı saçlara sahip olan kişiler tarafından pek sevilmez, düz saçlılar tarafından da hep talep edilirdi. Kıvırcık saça sahip olanlar için durumu anlayabiliyordum. Çünkü bu saçın bakımı kabul ediyorum ki düze göre daha zor. Ama son dönemde sosyal medyanın gündemine oturan Curly Girl metodu saçınızdaki dalgayı doğal olarak şekillendirmek için hem pratik hem de sağlıklı bir yöntem. Size bu metodu kendi yorumumla anlatmak istiyorum. Çünkü küçük ama önemli püf noktaları her zaman olduğu gibi bu konuda da en büyük farkları yaratıyor. Bana danışan bazı kişiler deneyimlerinin başarısız olduğundan bahsediyor. Bunun nedeni internette her kaynağın bu metodu tam olarak anlatmaması ve önemli adımları açıkta bırakması bence. Ama ben tabii ki bunu yapmayacağım. Curly Girl metodunu eksiksiz uygulamanıza yardımcı olacağım.Öncelikle saçınızı kurutan ve tortu bırakan (katılaştıran köpük ve jel jöleler gibi) şekillendiriciler kullanmaya alışıksanız bu ürünlerle vedalaşın. Sonraki adım ise saçınızı ilk olarak bu yıpratıcı ürünlerin kalıntılarından iyice arındırarak temiz bir sayfa açmak... Curly Girl metoduna geçerken ilk adım sülfatsız bir şampuan kullanmaya başlamak. Çünkü sülfat en çok kıvırcık saçların düşmanıdır. Halihazırda daha kuru bir yapıya sahip olan kıvırcık saçlar sülfat nedeni ile iyice kurur, kabarır ve şekillendirmesi zorlaşır. Bu saçlar için aksine yapılması gereken, kuru ciltlerde olduğu gibi sürekli nem takviyesinde bulunmak ve bu nemi korumaya almaktır. Çünkü saçınızın buklelerini formda tutan aslen nemdir. Yani ikinci adımımız banyo sonrası saç henüz ıslak ve en hassas durumundayken nazikçe microfiber bir havlu ile kurulamak ve hemen Leave-in Treatment gibi etkili ve saçta kalan bir ürün ile neme doyurmak. Saçlarınızı yumuşattığınıza göre artık tarayabilirsiniz. Bu noktada da sadece geniş dişli bir tarak kullanın, özellikle fırçadan kaçının. Saçınızın uçlardan başlayarak tarayın ve açıldıkça orta ve üst kısımlara ilerleyin. Normalde bu noktada köpük bir içerik öneriliyor ama ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü bu ürünler kurutucu içeriklere sahip oluyor. Beni dinleyin ve bu aşamada nemi saça hapseden içeriklerden yapılmış Hair Balm tipi ürün tercih edin. Göreceksiniz saçınızın hem sağlığı korunacak hem de dalgası elektriklenmeden uzun süre kalacak.ÖNEMLİ bir uyarıda da bulunmak isterim. Saçı düşük ısıda, Vigo uçlu bir saç kurutma makinesi ile kurutun. "Doğal kurutsam olur mu?" bu aşamada en çok aldığım soru, evet olabilir ama eğer zor kuruyan, gür bir saçınız varsa lütfen kurutma makinesi tercih edin çünkü saç nemli kaldığı süre boyunca genişleyen kütikül yapısı nedeniyle yıpranmaya daha açık hale gelir. Yıpranan saç birbirine daha çok sürtünür ve elektriklenme de kaçınılmaz olarak artar.YILLARDIR Türkiye'nin ve dünyanın severek izlediği birçok Türk yıldızımızın saçlarını bana emanet etmelerinden ne kadar mutlu olduğumu sizinle defalarca paylaşmışımdır. Bu nedende artık bu köşede Haftanın Ünlüsü bölümüne yer vereceğim. Bu isimlerden ilki ise geçtiğimiz günlerde saçında değişime giden sevilen genç oyuncu Damlasu İkizoğlu. Uzun süre küt boyda kulladığı saçlarını ani bir kararla uzatmaya karar verdik. Saçının küt kesimi de ona yakışıyordu ama nano kaynak tekniği ile uzattığımız saçların gerek boyu gerek rengi ve tek boy, saçlarını gür gösteren kesimi ile ona çok yakıştığını düşünüyorum ve yorumu size bırakıyorum.