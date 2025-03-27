Danla Bilic’e sevgili dayağı

Ünlü fenomen Danla Bilic'in başı eski sevgilisi jokey Berk Çetin ile dertte! Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Bilic'in ısrarlı takip, fiziksel darp, ev ve iş yeri baskınları gibi ciddi tehditlere maruz kaldığı öne sürüldü. Çetin, defalarca iletişim kurmaya çalışarak Bilic'i hem telefonla hem de çevresi aracılığıyla rahatsız etti.

KAMERA KAYITLARI VAR

Çetin'in kurye kılığında Bilic'in evine giderek kapısını zorladığı, aracını takip edip şoförünü darp ettiği, Atlı Spor Kulübü'nde ise ünlü fenomeni yumrukladığı iddia edildi. Bunların üzerine Bilic, uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Çetin, Bilic'in, Arnavutköy'deki iş yerine giderek bu kararı ihlal etti. Bilic, kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurdu.