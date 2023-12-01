Dans ederken çok acı çektim ama pes etmedim’

Gürcistan-Türkiye ortak yapımı 'Köprü' adlı filmde başrol oynayan ve Gürcistan'da büyük beğeni toplayan oyuncu Emre Kızılırmak, bu kez Gürcistan'ın en çok izlenen dans yarışmasına katılarak Türkiye'yi temsil etti. 'Dancing with the Stars' adlı yarışmaya katılan oyuncu, flamingo ve Elvis Presley figürleri yaptığı ilk dans performansıyla çok ilgi gördü. Kızılırmak; "Dans etmeyi hayatımda ilk kez bu yarışmada tecrübe ettim, harika bir duyguymuş. Oyunculuğum, dans ederken karaktere girmemde bana avantaj sağlıyor ama vücudumun hiç alışkın olmadığı bu dansları öğrenirken çok acı çekiyorum. Ama pes etmeden efor harcıyorum. Bu yarışma benim için renkli bir sınav ve ülkemi temsil ettiğim bir görev gibi" diye konuştu.