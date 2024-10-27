‘Dayak davası gizli görülsün’

Manken Derin Talu, 4 aylık birliktelik yaşadığı işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. Talu'nun şikâyeti sonrası Emircan Şahin hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, hakimlik tarafından kabul edildi. Açılan davaya yeni bir dilekçe gönderen işadamı Şahin duruşmaların gizli yapılmasını talep ederek söz konusu haberlere de erişim engeli aldırdığını ifade etti.Mahkeme ise işadamının talebini reddederek duruşmaların açık yapılmasına karar verdi. Dava ilerleyen günlerde SABAH görülecek.