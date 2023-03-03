Dayanışma sahnesi dağılıyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, 30 Mart'ta Dayanışma Sahnesi etkinliği düzenlenecek ve aralarında Athena, Can Bonomo, Ceren Gündoğdu, Ceza, Deniz Tekin, Duman, Ersay Üner, Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu Sertab Erener, Şevval Sam gibi isimlerin de yer aldığı kalabalık bir sanatçı grubu konser verecekti.Ancak etkinlik, gerek bilet fiyatları gerekse düzenlendiği yer olarak sosyal medyada eleştirildi. 5 bin lira olarak belirtilen kategorinin 'etkinliğe katılım hakkı' vermesi, eleştirilerin başında geliyor. Şarkıcı Ceylan Ertem de konuya dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve sahne alacağı belirtilen Jakuzi'nin etkinlikten çekildiğini söyledi.