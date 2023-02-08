Dayanışma ve yardımlaşma zamanı

Birçok yapım şirketi deprem bölgesine yardımda bulunabilmek için harekete geçti. Bozdağ Film, "Bu zorlu sürece destek olmak için projelerimizde kullandığımız set karavanlarımızı, jeneratörlerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı. Akli Film'den ise şu açıklama geldi: "Kardeşlerimiz için tek yürek olduk. Setimizi durdurduk. Tüm ekibimizle iş birliği halinde deprem bölgesine yardımları ulaştırıyoruz. Bu kapsamda 2 adet jeneratör kamyonu ve AFAD'ın ihtiyaç listesindeki malzemelerin yüklü olduğu kamyonlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz." Ay Yapım'ın karavanları ve Şehir Tiyatroları'nın kamyonları da deprem bölgesine ulaştı. Yapımcı Timur Savcı ise "Dizi-film sektörü olarak yardım seferberliği başlatıyoruz. Karavan, jeneratör ve gıda yardımı yapacağız" dedi.Birçokünlü isim de yardım toplama noktalarına giderek gece boyunca çalıştı.Özge Özder; Beşiktaş'taki, Begüm Birgören, İpek Karapınar ve Derya Balta; Kadıköy'deki, Onur Özaydın ise Ataşehir'deki çalışmalara katıldı. Selma Ergeç ve Burcu Biricik de Şişli'deki çalışmalarda görev aldı. Biricik, "Setlerimizi durdurduk, hayat devam etmiyor. Hayatı en fazla bu destekleri ulaştırabilirsek devam ettirebiliriz" dedi.Oyuncu Fadik Sevin Atasoy Bomonti'deki yardım toplama kampanyasına destek verdi. Şehit Murat Demirci Ortaokulu'nda toplanan yardımları TIR'lara taşıyanlara eşlik eden Atasoy, o anları sosyal medyasından şu yorumla paylaştı: "Elinde avucunda ne varsa vermeye hazır, yüreği cesur ve güçlü bir milletiz biz. Umudumuzu ayakta tutacağız, bir olacağız, az konuşacağız, çok yardım yapacağız. Bu acıyı da el birliği ile saracağız" dedi.Oyuncu Ümit Erdim, Göktürk'te arkadaşlarıyla birlikte organize olup sağlanan yardımları elden ele TIR'lara yükledi. Bebek maması, atkı, bere, battaniye, kaban, ısıtıcı ağırlıkta olmak üzere bir TIR yardım sağlayan Erdim, "Destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kızılay aracılığıyla başlatılan kampanya kısa sürede rekor bir rakama ulaşıldı, 29 milyon 549 bin lira toplandı. Anlı, "Müge yazıp 2868'e gönderdiğiniz bağışlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Birlikte çok daha güçlüyüz" dedi. Toplanan bağışlar ise depremzedelere aş oldu. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgelerinde insanlara yemek dağıtmaya başladı.Hatay'a giden Bestemsu Özdemir "Yetecek kadar çadır olmadığı bilgisini aldık. Çadır konusunda yardım etmek isteyenler bize ulaşabilir" dedi.■ Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yanında bir kadın ile spor ürünleri satan mağazaya giren futbolcu, depremzedeler için alışveriş yaptı. Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, polar, mont, bot ve farklı malzemeler satın aldı. 3 alışveriş arabasını dolduran Ghezzal, satın aldığı ürünleri ilgili merkezlere götürdü.■ Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Etiler'de görüntülendi. Deprem mağdurları için alışveriş yapan Çilingiroğlu, aldığı yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine göndermek için oradan ayrıldı. ■ Gökhan GÖKDUMAN