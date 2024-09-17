Dede-torun hikayesi

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu 'Kayıp Kamyon' samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikayesini beyaz perdeye taşıyor. 18 Ekim'de sinema salonlarındaki yerini alacak olan, hikayesi Ercan Uçar'a ait Kayıp Kamyon'un senaryosunu Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı. Filmin yayınlanan keyifli fragmanı seyircileri şimdiden yolculuğa ortak etti. Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye getiren filmin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor.Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikayesini anlatan filmde yol boyunca traji-komik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.