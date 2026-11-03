‘Dedem yaşıyor, sağlığı yerinde’

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Mekin
'in hayatını kaybettiğine yönelik iddialara torunundan açıklama geldi. Mekin Sezer, dedesi hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirterek, ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Torun Mekin; "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız" dedi. Uzun yıllardır Erdek'te yaşayan Ahmet Mekin, geçtiğimiz sene yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık sorunları yaşamıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör