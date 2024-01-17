‘Değişen tek şey saçlarımın beyazlaması’

Erkan Kolçak Köstendil, önceki gece Gayrettepe'de eşi Cansu Tosun'un sürpriz olarak yaptığı bir parti ile 41. yaşını kutladı. Sürprizi yolda tahmin ettiğini belirten Köstendil, "Uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşımız Sitare'yi (Akbaş) sordu, o zaman anladım" diyerek kahkaha attı. Yeni yaşı hakkında da konuşan oyuncu, "40 kere kutladım doğum günümü, 41. kere kutluyorum. Neler değişti diye soracak olursan saçlarımız beyazladı" diyerek güldü. Doğum gününe katılan Sitare Akbaş ise "Ailemizin ikinci erkek evladı gibidir Erkan. Sürpriz gibi bir şey olmasını istedik ama olamadı" diye konuştu.