Deniz Akkaya: Bu duruşsuz adama para teslim eden cahildir

Son bilgilere göre 38 bin kişinin hayatını kaybettiği, 10 ili sarsanve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu, devlet ve millet el ele verdi, büyük bir dayanışma örneği sergileyerek depremzedelerin yanında oldu. Ancak depremin ilk gününden itibaren sosyal medyada devletin yetersiz kaldığı, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı, AFAD'ın görevini layıkıyla yerine getirmediği yönünde bir algı operasyonu yaratılmaya çalışıldı.Sosyal medyada yardımlar bazı gruplarca organize şekilde devlet dışındaki sosyal yardım derneklerine yönlendirilmek istendi. O derneklerden biri de Ahbap Derneği'ydi. Ünlü manken Deniz Akkaya ise önceki gün yaptığı paylaşımda Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Akkaya paylaşımında, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey! Saklayacak şeyi, olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi.Haluk Levent'in, ABD'de tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz ile çekilen fotoğrafını da paylaşan Deniz Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir. Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" diye yazdı. Haluk Levent, Akkaya'nın bu açıklamasından sonra 5 milyon liralık tazminat davası açacağını söyledi.