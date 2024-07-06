Denizde aşka geldiler

Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Çiftlikköy'deki bir beach'te objektiflere takıldı. Kızları Leyla ve Lalin ile birlikte uzun bir süre Çeşme'de tatil yapacak olan ünlü çift, neredeyse her günü denize girerek değerlendirmeye çalışıyor. Mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ve ilişkileriyle örnek gösterilen İmirzalıoğlu çifti, denizdeki romantik halleriyle mutluluklarını göstermiş oldu. Suyun içinde bir süre sarılıp öpüşen ikili, sonrasında daha derinlere yüzerek baş başa sohbet etti.