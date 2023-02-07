Yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu.■ Rap'çi Canbay&Wolker, Bağcılar'daki stüdyosunu yardım için açtı. Ünlü rapçi gece boyunca arkadaşlarıyla birlikte deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım paketleri hazırladı.■ Şarkıcı Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut arkadaşlarıyla yardımları TIR'lara yerleştirdi.■ Karsu Hollanda'da, Didem Balçın, Zehra Yılmaz, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi tiyatrolarında, Umut Kurt Şişli'de, Murat Evgin ise Kadıköy'deki yardım toplama çalışmalarına katıldı.■ Soner Arıca, depremzedeler için kan verdi.■ Oyuncu İlkin Tüfekçi de deprem bölgesinde cihaza bağlı olan hastalar için jeneratör sağlamaya çalıştı.SINEMA Televizyon Sendikası, film sektöründe kullanılan jeneratör, ışık malzemesi, tuvalet karavanı ve karavanların deprem bölgesinde kullanılması için dayanışma çağrısı yaptı. Oyuncular da 600 set 600 jeneratör, 600 karavan yapar. Şimdi değilse ne zaman?' diyerek yardım başlatılmasını talep etti.