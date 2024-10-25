‘Depremzede çocukları unutmayalım’

Oyuncu Burcu Kara, deprem felaketinin ikinci yılı yaklaşırken Kahramanmaraş'taki Kırmızı Çatı Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Depremzede çocuklarla duygusal anlar yaşayan Kara, "İlk günden beri gitmek istiyordum, ancak oğlum Can yeni doğduğundan ertelemek zorunda kaldım" dedi. Merkezdeki çocuklarla vakit geçirmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı Çatı, çocuklar ve gençler için kurulmuş bir rehabilitasyon merkezi.Tamamen gönüllülerin desteğiyle ayakta kalan bu merkez, eğlence ve sanatı bir araya getiren harika bir yer. Çocuklarla birlikte zaman geçirmek, onlarla sohbet etmek istedim. Zaten duygusal biriyim, onları görünce daha da etkilendim. Onlarla 'isim-şehir' oynadık, çok keyifliydi. Kendi çocuklarımı onlarda gördüm, yaşadıklarını düşündükçe her şey daha da derinleşiyor." Kara, "Onları unutmayalım, unutturmayalım. Hayatlarına tam anlamıyla dönene kadar elimizi üzerlerinden çekmeyelim" diyerek önemli bir mesaj verdi.