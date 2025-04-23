Kuruçeşme'deki bir otelde kermes düzenleyen Aslı Özdemir'in etkinliğine, kız kardeşinin markası için katılan Aslı Enver, "Kız kardeşim içeride, bana da sürpriz oldu. Onu görüp gideceğim. Bu yakaya çok geçmiyorum, Anadolu yakası sakiniyim ben" dedi. Kızı Elay hakkında da basın mensuplarıyla sohbet eden Enver, "Artık karakteri falan da belirginleşti, çok komik bir tip. Bizi eğlendiriyor çok ya. Bence benim çocukluğuma benziyor, Berkin'in de şimdiki haline benziyor. Anne olmak çok zor bir sorumluluk, çok mutlu bir dönemdeyim ama bu zorluğa alıştım ve hoşuma gitti. Çocuk dediğin herhalde biraz kural istiyor, despot bir anne değilim ama. Deneyimleyerek yaşıyoruz" diye konuştu.