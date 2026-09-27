Dev konser yeni imaj

Derya Uluğ
, Ayazağ'da bulunan bir AVM içindeki açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Uluğ, büyüleyici performansıyla İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. Kısa saçları ve yeni imajıyla sahneye çıkan güzel sanatçı, enerjisi ve repertuarıyla parladı. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Derya Uluğ, yeni kestirdiği saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İmaj değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlayan sanatçı, "Yaklaşık 3 yıldır saçlarımı kestirmeyi düşünüyorduk. 'Yılbaşında mı yapalım, Harbiye
'de mi olsun?' derken sonunda gerçekleştirdik. Ciddi bir karar olduğu için ilk olarak Asil'e sordum. O da beğenince içim rahat bir şekilde kestirdim" dedi.