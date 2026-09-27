Haberler Günaydın Haberleri Dev konser yeni imaj
Giriş Tarihi: 27.09.2026

Dev konser yeni imaj

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dev konser yeni imaj
  • ABONE OL
Derya Uluğ, Ayazağ'da bulunan bir AVM içindeki açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Uluğ, büyüleyici performansıyla İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. Kısa saçları ve yeni imajıyla sahneye çıkan güzel sanatçı, enerjisi ve repertuarıyla parladı. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Derya Uluğ, yeni kestirdiği saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İmaj değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlayan sanatçı, "Yaklaşık 3 yıldır saçlarımı kestirmeyi düşünüyorduk. 'Yılbaşında mı yapalım, Harbiye'de mi olsun?' derken sonunda gerçekleştirdik. Ciddi bir karar olduğu için ilk olarak Asil'e sordum. O da beğenince içim rahat bir şekilde kestirdim" dedi.
#DERYA ULUĞ #HARBİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev konser yeni imaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA