Dev platoda Avrupa’nın en büyük danslı ve atlı gösterisi

Platolarını turizme açan ve kısa sürede on binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan Bozdağ Film Platoları, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisine ev sahipliği yapacak. Bozdağ Film ve Film Platoları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, etkinliklerle ilgili şunları söyledi: "Janbi Ceylan liderliğinde dünyanın önemli akrobatlarından oluşan bir ekip kurarak 'Osman Bey ile Bala Hatun Kahramanlık Hikayeleri ve Atların Destanı' adlı bir gösteri hazırladık.Müzikli-atlı koreografi gösterimiz bayramdan itibaren başlıyor. Seyircilerimiz gösterimizi bütün yıl boyunca izleyebilecekler. Bu gösterimiz için 650 seyirci kapasitesi, çadır görünümlü; özel ışık, ses sistemleri ve sahneden oluşan bir salon inşa ettik. Oluşturduğumuz destansı ve duygusal hikayemize atlı koreografi ekibimiz altı ay çalıştı."Özel ses ve ışık sistemlerine sahip olan gösteri merkezindeki sahnenin çapı 13 metreyken sahne arkasında 26 metrelik özel bir led ekranda bulunuyor. 32 kişilik gösteri ekibi dünyanın seçkin akrobatlarından ve dansçılardan oluşuyor. Gösteride yer alan atlar, altı ay boyunca özel olarak eğitildi.