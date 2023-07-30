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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Dev yıldızın içinde görsel şölen

Ziynet Sali, yazın ilk büyük İstanbul konserinde seyirciye görsel şölen yaşattı. Etrafında gezegenlerin yer aldığı dev bir yıldızın içinde sahneye inen sanatçı “Gezegenleri ayağınıza getirdik” dedi

Dev yıldızın içinde görsel şölen
Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, Turkcell Yıldızlı Geceler' konserleri kapsamında Turkcell Vadi'de sahne aldı. Sali yazın ilk büyük İstanbul konserinde iki farklı kostüm giydi. "Bugün sahnemizde mimari ve dijital görselleri birleştirdik" diyen Sali, sahneye geceye özel metal ve aynalardan oluşan dev bir yıldız içinde indi.



Etrafında güneş sistemindeki gezegenler yer alan sahnesi hakkında konuşan yorumcu, "Gezegenleri ayağınıza getirdik" dedi. Yapay zeka ile hazırlanmış 3 boyutlu görseller ve dans ekibiyle yaptığı gösterilerle Sali, misafirlerine şölen yaşattı.
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Dev yıldızın içinde görsel şölen
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