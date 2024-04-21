Devrim Erbil’in gizli eserleri sergide

Devrim Erbil'in 60 yıllık sanat hayatını odağına alan 'Inspirations' sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Resmin Şairi ve 34 sanatçı dostunun eserlerinin yer aldığı sergi; Renk Erbil küratörlüğüyle 30 Haziran'a dek sanatseverleri kültürel mirasın keşfine çıkarıyor. Sergi, sanatçının klasikleşmiş sanat koleksiyonunun yanı sıra bugüne dek gün yüzüne çıkmamış eserlerine de yer veriyor. Öte yandan sergide usta ismin sanat serüveni boyunca birlikte yürüdüğü arkadaşları, eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan 34 önemli sanatçının da eserleri de olacak.