‘Dijital aşklara sıcak bakmam’

Fantezi müziğin ünlü ismi Hakan Altun, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Sanatçı aşkı neden bulamadığı sorusuna "Bende bir manyaklık var galiba, ne bileyim?" diye espriyle karşılık verdi. Sosyal medya hesaplarını yakın çevresinin yönettiğini açıklayan Altun, sosyal mecralardaki aşkların kendisine göre olmadığını belirterek "Ben o kadar sanal değilim. O mecrada çok yokum, DM bakmayı bilmiyorum, fotoğraf koymayı da bilmiyorum. Sanal bakirim. Öyle aşklara da sıcak bakmam, bana dijital gibi geliyor" diye konuştu.