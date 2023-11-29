Dilan Polat’tan takipçisine küfürlü ölüm tehdidi: Ayağını denk al yoksa bu yol ölüme uzanır

Bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma detaylarına ise GÜNAYDIN ulaştı. İddiaya göre ünlü fenomen, bir sosyal medya platformu üzerinden kafaya taktığı kadına "Sen bekle bugün bekle, ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır bu yol a.k, s...rim, o...u çocuğu" şeklinde mesaj attı. Dilan Polat'tan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşıran genç kadın soluğu savcılıkta aldı. Afranur A., Dilan Polat'ın kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret ettiğini ve mesajlarda ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlattı.Bu kapsamda ifadesi alınan Dilan Polat kendisinin böyle bir hesaba mesaj attığını hatırlamadığını, göndermiş olsa dahi karşısında kim olduğunu bilmediği anonim bir hesap olduğunu söyledi. Savcılık, şüphelinin ifadesinde ikrar içerikli sözlerin olmasıyla birlikte tüm dosya değerlendirildiğinde Dilan Polat'ın üzerine atılı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediğine kanaat getirdi.AYRICA savcılık; kamu davası açılmadan önce şüpheli ve mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlerinin takibi için dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Afranur A.'nın cezaevindeki Dilan Polat'la uzlaşıp uzlaşmayacağı da merak konusu.