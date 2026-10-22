Diyarbakırlı Umut’un heyecan dolu yarışması

Televizyonların en çok izlenen yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun', Esra Erol
'un sunumuyla 40. bölümle ekranlara geldi. Programın yarışmacısı Diyarbakırlı Umut Günaydın oldu. 33 yaşındaki Umut, kazanacağı parayla çiğköfte dükkânını daha da büyütmek ve yatırım yapmak istediğini belirtti. 13 numaralı kutuyla yarışan Umut, ilk turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasına rağmen enerjisini herkese hissettirmeyi başardı. İlk turun kalan 2 kutusunda bulduğu mavi kutularla, umudunu diğer turlara taşıdı. 1. turdan önce 1 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla birlikte gerilim artsa da 3. turda bulduğu mavi ve sarılar ile gelen 200 bin TL'lik banka teklifini reddetti. Dükkânını büyütme hayali olan Umut, bankanın verdiği sonraki 325 bin TL'lik teklife de "Yokum" dedi. İlerleyen turlarda bankanın 660 bin TL'lik teklifine "Hayallerim daha büyük" diyen Umut, bu teklife de "Yokum" dedi. Para ağacındaki 5 milyon TL'yi koruyarak bankanın verdiği 800 bin TL'lik teklifi düşünen yarışmacı, bunu kabul ederek kazançlı bir şekilde yarışmadan ayrıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör