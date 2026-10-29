Haberler Günaydın Haberleri Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...
Giriş Tarihi: 29.10.2026 14:36 Son Güncelleme: 29.10.2026 14:44

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Magazin gündeminden uzak bir yaşam süren Doğa Rutkay Kamal, yaptığı son açıklamalarla dikkat çekti. 2014 yılında nikah masasına oturan ve Piraye ile Rutkay Kerim adında ikiz çocukları bulunan ünlü oyuncu, eşi Kerimcan Kamal'a karşı duyduğu kıskançlığı ve o şaşırtan ayrıntıyı ilk kez bu kadar net anlattı.

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Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...
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Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, 2014 yılında gazeteci Kerimcan Kamal ile hayatını birleştirdi.

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2018 yılında ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alarak anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Aile yaşamlarını zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren çift, özel hayatlarıyla magazin gündeminde çok sık yer almayan isimler arasında bulunuyor.

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Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Son olarak katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Doğa Rutkay Kamal, bu kez eşi Kerimcan Kamal'a duyduğu kıskançlıkla gündeme geldi.

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Eşine başka kadınlar tarafından iltifat edilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren oyuncu, özel hayatına dair samimi ifadeler kullandı.

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Rutkay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eşimi çok kıskanırım. Eşime bakarlar, ederler; 'Çok şıksın' derler, acayip rahatsız olurum. Kıskanırım eşimi, bakarım etraftaki güzel kadınlara"

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

Ünlü oyuncunun samimi kıskançlık itirafı kısa sürede ses getirdi.

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR

Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...

TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Doğa Rutkay Kamal’dan eşi Kerimcan Kamal itirafı! Kıskançlığını açık açık anlattı: O detayı da saklamadı...
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