Doğum gününde anne özlemi

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2016 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Mutlu gününde annesinin yokluğunu bir kez daha hisseden oyuncu, duygusal açıklamasıyla yürek burktu. Aydoğan, "Çok sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Çok mutluyuz tabii ki ama annemin yeri hiçbir şekilde doldurulmaz. Tabii annem şu anda burada olsaydı çarpı 2, çarpı 5, çarpı 10, hatta söyleyemeyeceğim kadar daha keyifli geçerdi" sözleriyle annesine duyduğu özlemi dile getirdi.