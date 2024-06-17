Doktor komşular şikayetten vazgeçti

İşadamı Cenk Aşçıoğlu'nun Arnavutköy'deki evinde verdiği yüksek sesli partiler komşularını çileden çıkarmıştı. Aşçıoğlu, komşusu Prof. Dr. Semra Kahraman ve doktor eşi Süleyman Sıtkı Kahraman tarafından şikayet edilmiş ve iş adamı için 1 yıl hapsi istenmişti. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haberin ardından yeni detaylar ortaya çıktı.Süleyman Sıtkı Kahraman, Aşçıoğlu'nun tehditler savurup kendilerini rahatsız etmek için eylemlerine devam ettiğini söyledi. Semra Kahraman ise ünlü iş adamının, "Siz gürültüyü bundan sonra görün. Artık her gün parti yapacağım" ifadeleri ile tehdit dildiklerini söyledi.Tarafların geçtiğimiz günlerde mahkemede yargılaması yapıldı. Cenk Aşçıoğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye savunma dilekçesi gönderdi. Dilekçede, huzur ve sükununu bozma sakiniyle yapılmış herhangi bir eylem bulunmadığı, her insan gibi arkadaşlarıyla evde vakit geçirdiği ifade edildi.Arkadaşlarıyla vakit geçireceği zaman komşularına haber verildiği, müştekilerin haksız şikayette bulunduğu, ünlü iş adamı yurt dışında olduğunda bile komşuların müziğin sesini kısması için kendisine uyarıda bulunduğu belirtildi. Duruşmaya müşteki ve sanık avukatları katıldı.Semra Kahraman'ın avukatı müştekinin konunun basına yansımasından rahatsız olduğunu söyleyerek gizlilik kararı talep ederek, şikayetten vazgeçtiklerini belirtti. Aşçıoğlu'nun avukatı müvekkilini hazır edemediklerini gerekçesiyle mazeretlerini sunarak gizlilik kararı istedi.Mahkeme iki celsedir duruşmaya katılmayan Aşçıoğlu ve Kahraman hakkında sonraki duruşma için zorla getirme kararı vererek gizlilik talebini reddetti.