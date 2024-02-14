O dolandırıcıya çifte ceza

İstanbul Kartal'da 2021 yılının kasım ayında ünlü oyuncu Erkan Can'ı bankadan aradığını söyleyip usta oyuncunun 9 bin dolarını ele geçiren dolandırıcının yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ü.G.'nin Erkan Can'ı banka genel müdürlüğünden arayarak kart aidat ve promosyonlarının biriktiğini ve bunları hesabına geçireceği vaadiyle mobil bankacılıktan işlem yaptırarak dolandırdığını anlattı. Can 9 bin dolarının bozdurulup Ü.G.'nin hesabına aktarıldığını gördüğünde dolandırıldığını anladığını belirtti.'Kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanığın davasında mahkeme, suç tarihinde 9 bin doların 7 bin 845 Euro olduğunu ve o dönem Euro kurunun 12,5 Türk lirası olduğunu belirtti. Sanığın Erkan Can'a 99 bin 450 lira ödediği ve yatırılan miktarın zararı karşıladığını aktaran mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığının altını çizdi. Ancak bu durum ceza almasını etkilemedi. Ü.G.'nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 82 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.Ü.G.'nin bir arkadaşıyla birlikte parayı çektiği ana ilişkin görüntülerin dosyaya ulaştığını ifade eden mahkeme, sanığın suçu arkadaşına atarak, "Arkadaşım Ramo araba satışı yapmış. 10 bin lira alacağı varmış. Hesabında haciz olduğu için benim hesabımı kullandı" dediğini aktardı. Ancak mahkeme Ramo lakaplı Ramazan K. hakkında soruşturma yürütülüp takipsizlik kararı verildiğini, hesabın sanık adına kayıtlı olduğunu, olay tarihinde açıldığını, parayı sanığın çektiğini ve böylelikle ifadesinin hayatın olağan akışına aykırı olup, suçtan kurtulmaya çalıştığını kaydetti.