Dostları Alanson’u yalnız bırakmadı

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un hayatını kaybeden kızı Eda Alanson (50), İstanbul Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Eda Alanson'un cenazesine Mazhar Alanson ve ailesinin yanı sıra Fuat Güner ve Orhan Gencebay da katıldı. Gencebay'ın Mazhar Alanson'un yanından hiç ayrılmadığı görüldü.Fuat Güner ise yaptığı açıklamada; "Allah böyle bir acıyı yaşayan herkese sabır versin. Dün Mazhar'la beraberdik, onun için de zor bir dönem, kolay mı evladını kaybetmek" ifadelerini kullandı. Alanson, kızının vefatı sonrası "Canım kızım Melek Eda melek oldu. Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın" diye paylaşım yaptı. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de yaptığı paylaşımda taziye için arayanlara tepki gösterdi. Suden, "Bir ricam olacak, Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın. Ayıptır, destek değildir, bence gerçek de değildir. Üzmek olmasın hedefiniz" dedi.