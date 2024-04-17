Dramıyla komedisiyle bir Z kuşağı hikayesi

Senaryo yarışmasında finale kalıp ödüle hak kazanan projelerden olan 'Kayıp Kamyon', Sinehane yapımcılığında beyazperdeye taşınıyor. Ekrem Arslan'ın yönettiği, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Savaş Özdemir ve Gözde Çığacı'nın rol aldığı film, komedi ve dramı harmanlıyor. 'Kayıp Kamyon'un başrol oyuncusu Bülent Emir Yarar; annesini ve babasını kaybetmiş 15 yaşındaki bir gencin dedesiyle yaşantısını anlatan filmle ilgili şunları söyledi:Çok dolu dolu, hepimizi heyecanlandıracak güzel bir hikaye. Dedenin sorumluluğu var ve torununun üzerine titriyor. Dedeyle zaman zaman atışmalar, zaman zaman beraber geçirdikleri vakitler...Bir Z kuşağı hikayesi çıkıyor karşımıza. Hayatın içinde ne varsa o var. Dram da var komedi de." Engin Hepileri "Canlandırdığım karakter kötü adam diye nitelendiriliyor ama öyle olmadığı çıkıyor ortaya. Naif ve güzel bir senaryomuz var. Rengarenk bir dünya" derken, Yetkin Dikinciler filmle ilgili şunları söyledi: "İnsanların birbirine 'Ya bir derdin var mı?' diye sormayı unuttuğumuz bir dönemdeyiz. Dertlerin paylaşılınca çözüleceğini anlatıyoruz. Bu proje 'Benim derdim bende kalsın önce seninkini halledelim' diyen güzel insanlar ile dolu. Dertleşmenin ve bağlanmanın çok güzel altı çizilmiş." Filmde 15 yaşındaki Zeynep'i canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi ise "Kuşak çatışmaları yaşıyor dedesiyle Zeynep. Ben normal hayatımda şarkı söylemeyi çok seviyorum, Zeynep de öyle ve ukulele çalıyor. Zeynep karakteri beni kendisine çok çekti, o yüzden hemen olsun istedim. Bülent ağabey ve Yetkin ağabeyi tanıyorum daha önceden. Çok mutluyum" dedi.