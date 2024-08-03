D&R’ın kitap festivaline büyük ilgi

URLA'NIN ilk kitap festivalini düzenleyen D&R, Egeli kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ege'nin kültür ve sanat merkezi Urladam'da yaklaşık 2 binin üzerinde kitapsever festival için bir araya geldi. Söyleşiler dolup taşarken imza için uzun kuyruklar oluştu. Ayşe Kulin 4 saat boyunca aralıksız kitap imzaladı. D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, "Bu festival, Egeliler'in merakla heyecanla beklediği bir kültür sanat festivaline dönüşecek" derken oyuncu ve yazar Ercan Kesal, "4 gün boyunca İstanbulluları kıskandıracak bir festivale tanıklık edeceğiz" dedi.