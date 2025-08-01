Düğünden yeni poz

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, 26 Eylül 2024'te Louisiana'da timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Dufrene ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lana Del Rey, geçtiğimiz haftalarda eşiyle yeni fotoğraflarını paylaşmıştı. Sakin bir hayat süren 40 yaşındaki ünlü şarkıcının mutluluk pozları çok dikkat çekmişti. Lana Dey Rey, birinci evlilik yıl dönümü öncesi düğününde