‘Düğünüm gösterişli değil, mütevazı olacak

Melek Mosso, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yoğun bir konser maratonuna girdiğini ifade eden Mosso, "Her ayın 25 günü sahnede geçti. Yerimde durmuyorum bu anlamda" dedi. Evlilik haberleriyle ilgili de konuşan Mosso, şunları söyledi: "Seçimler, koşuşturma telaşı derken önümüzdeki yıla erteledik düğünümüzü. Zaten büyük düğün seven biri değilim, mümkün olabildiğince butik olacak. Evliliğimizi daha anlamlı kılmak için 5 depremzede ailemizin düğününe destek olmak istiyoruz. Ama bunu düğün takılarıyla yapacağımız aklınıza gelmesin. Takı beklentisi olan insanlar da değiliz. Amaç birilerinin hayatına dokunabilmek." dedi